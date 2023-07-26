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16:10, 26 июля 2023Силовые структуры

Появились подробности кражи борсетки у посла России в Замбии

Посол России в Замбии рассказал о краже у него 400 тысяч рублей в петербургском магазине
Азим Ярахмедов

Азим Ярахмедов. Фото: Nikolay Titov / Russian Look / Globallookpress.com

Посол России в Замбии Азим Ярахмедов рассказал о краже у него 400 тысяч рублей в петербургском магазине. Видео с рассказом потерпевшего опубликовало 78.ru.

Мужчина объяснил, что проходил мимо секции с овощами. Там упали ящики с продуктами, и дипломат решил помочь женщине собрать товар. Борсетку он положил рядом на пол и не заметил, как ее украли. Он подумал, что оставил сумку в тележке, но на кассе ее тоже не оказалось.

По камерам видеонаблюдения выяснили, что злоумышленник накрыл борсетку своей сумкой, а затем забрал и сбежал.

Ярахмедов добавил, что не желает зла похитителю.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге задержали 52-летнего вора, обокравшего посла. Инцидент произошел в сетевом магазине на Московском проспекте. Мужчина незаметно стащил у дипломата борсетку с документами и 400 тысячами рублей. Когда потерпевший заметил пропажу, то обратился к правоохранителям.

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    Екатерина Власова
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