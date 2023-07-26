Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:46, 26 июля 2023Забота о себе

Фитнес-тренер высказалась о занятиях спортом во время менструации

Фитнес-тренер Юркова: абсолютных противопоказаний для занятий спортом при менструации нет

Фото: Unsplash

Фитнес-тренер Анастасия Юркова ответила на вопрос, стоит ли отказываться от интенсивных физических нагрузок во время менструации. Свое мнение она высказала в беседе с «Лентой.ру».

По словам Юрковой, нет абсолютных противопоказаний для занятий спортом в этот период цикла. Все зависит от самочувствия женщины и интенсивности болевых ощущений. При этом фитнес-тренер отметила, что, как правило, у тех, кто регулярно тренируется, менструации проходят легче.

Если вы регулярно и достаточно интенсивно тренируетесь и неплохо себя чувствуете, заниматься спортом в первые дни цикла можно. Тем же, кто посещает зал редко, или фитнес-неофитам однозначно не стоит начинать нагружать себя интенсивной физической активностью в этот период

Анастасия Юркова фитнес-тренер
Материалы по теме:
Как правильно проводить сушку тела? Сушка тела для мужчин и женщин: программа упражнений и правила питания
Как правильно проводить сушку тела?Сушка тела для мужчин и женщин: программа упражнений и правила питания
18 июня 2023
Как убрать жир с боков в домашних условиях? Эффективные упражнения для похудения и рекомендации от фитнес-тренера
Как убрать жир с боков в домашних условиях?Эффективные упражнения для похудения и рекомендации от фитнес-тренера
6 июня 2023
Как правильно делать становую тягу? Руководство по выполнению становой тяги со штангой и другими снарядами
Как правильно делать становую тягу?Руководство по выполнению становой тяги со штангой и другими снарядами
7 июня 2023

Также Юркова посоветовала женщинам, решившим заниматься спортом во время менструации, придерживаться нескольких простых правил. В частности, в эти дни лучше снизить интенсивность нагрузок и ограничиться легкой тренировкой. Она предложила вместо силовых нагрузок в этот период цикла отдать предпочтение кардиоупражнениям.

Кардио поможет нормализовать давление, которое в менструацию обычно понижено, и почувствовать себя бодрее, а упражнения с отягощением и целенаправленная работа на мышцы кора могут спровоцировать мышечный спазм и усиление боли

Анастасия Юркова фитнес-тренер

Для улучшения самочувствия в первые дни цикла фитнес-тренер также рекомендовала выполнять дыхательные упражнения и мягкие практики, например, йогу без перевернутых поз, растяжку, упражнения для тазового дна и на улучшение мобильности спины.

Ранее американский фитнес-тренер Адам Кардона подсказал упражнения, которые помогут избавиться от второго подбородка. Первое упражнение, которое он предложил, — это растяжка шеи.

Что думаешь? Оцени!
    Наталья Обрядина
    Обсудить
    Последние новости

    Евросоюз заявил о готовности обеспечить вывоз зерна с Украины обходным маршрутом

    Потоп на проезжей части в центре Москвы попал на видео

    Тренер назвала способы похудеть с помощью плавания

    Турагент дала советы оказавшимся в охваченной пожарами Турции россиянам

    Поддержавшего диалог с Россией кандидата в президенты США назвали маргинальным

    Опустошенной пожарами Греции предрекли усиление жары

    Samsung выпустила новые складные смартфоны

    Все московские поликлиники заработают по-новому

    Ушедший в отставку министр культуры Украины похвалился законом «анти-Пушкин»

    Медведь с зоофермы напал на россиянку и ее малолетнюю дочь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости