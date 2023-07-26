Фитнес-тренер высказалась о занятиях спортом во время менструации

Фитнес-тренер Юркова: абсолютных противопоказаний для занятий спортом при менструации нет

Фитнес-тренер Анастасия Юркова ответила на вопрос, стоит ли отказываться от интенсивных физических нагрузок во время менструации. Свое мнение она высказала в беседе с «Лентой.ру».

По словам Юрковой, нет абсолютных противопоказаний для занятий спортом в этот период цикла. Все зависит от самочувствия женщины и интенсивности болевых ощущений. При этом фитнес-тренер отметила, что, как правило, у тех, кто регулярно тренируется, менструации проходят легче.

Если вы регулярно и достаточно интенсивно тренируетесь и неплохо себя чувствуете, заниматься спортом в первые дни цикла можно. Тем же, кто посещает зал редко, или фитнес-неофитам однозначно не стоит начинать нагружать себя интенсивной физической активностью в этот период Анастасия Юркова фитнес-тренер

Также Юркова посоветовала женщинам, решившим заниматься спортом во время менструации, придерживаться нескольких простых правил. В частности, в эти дни лучше снизить интенсивность нагрузок и ограничиться легкой тренировкой. Она предложила вместо силовых нагрузок в этот период цикла отдать предпочтение кардиоупражнениям.

Кардио поможет нормализовать давление, которое в менструацию обычно понижено, и почувствовать себя бодрее, а упражнения с отягощением и целенаправленная работа на мышцы кора могут спровоцировать мышечный спазм и усиление боли Анастасия Юркова фитнес-тренер

Для улучшения самочувствия в первые дни цикла фитнес-тренер также рекомендовала выполнять дыхательные упражнения и мягкие практики, например, йогу без перевернутых поз, растяжку, упражнения для тазового дна и на улучшение мобильности спины.

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