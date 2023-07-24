Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:42, 24 июля 2023Забота о себе

Фитнес-тренер назвал легкий способ убрать второй подбородок

Фитнес-тренер Адам Кардона: регулярные упражнения помогут убрать второй подбородок

Фото: Geinz Angelina / Shutterstock / Fotodom

Американский фитнес-тренер Адам Кардона подсказал упражнения, которые помогут избавиться от второго подбородка. Легкий способ улучшить форму лица без пластической операции он назвал изданию Newsweek.

Кардона отметил, что чаще всего появление второго подбородка связано с лишним весом, но также это может быть генетической особенностью человека, следствием резкого похудения или старения. Тренер предупредил, что независимо от причины, вызвавшей несовершенство, убрать второй подбородок будет непросто. По его словам, чтобы увидеть результат, следует регулярно выполнять упражнения на эту зону шесть дней в неделю по 10-20 раз в день.

Первое упражнение, которое он предложил, — это растяжка шеи. «Встаньте или сядьте с прямой спиной, затем откиньте голову назад, устремив взгляд в потолок. Аккуратно выдвиньте нижнюю челюсть вверх, к потолку. Удерживайте эту позу, считая до десяти», — описал технику выполнения тренер. Второе упражнение Кардона назвал «Рычащий лев». Для его выполнения он посоветовал открыть рот, как можно дальше вытащить язык и замереть в таком положении на десять секунд, далее вернуться в исходное положение и повторить.

Материалы по теме:
«Я бы такую, как ты, вообще не трогал» Российские девушки перестали бриться, а парни надели платья. Как это помогло им найти и принять себя
«Я бы такую, как ты, вообще не трогал»Российские девушки перестали бриться, а парни надели платья. Как это помогло им найти и принять себя
25 ноября 2020
«Зачем я с собой это делаю?» Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
«Зачем я с собой это делаю?»Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
23 сентября 2022
Типы женской фигуры. Как правильно определить тип фигуры и какой гардероб под него подобрать?
Типы женской фигуры.Как правильно определить тип фигуры и какой гардероб под него подобрать?
17 мая 2023

Кардона подчеркнул, что результат лишь на 20-30 процентов зависит от выполнения упражнений. Главный залог успеха, по его словам, заключается в сбалансированной диете без перееданий. Кроме того, он посоветовал вести активный образ жизни и отказаться от алкоголя.

Ранее фитнес-консультант Мария Осипенко подсказала, как справиться с утренними отеками. По ее словам, от застоя лимфы помогут избавиться контрастный душ и изменение питания.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Улитина
    Обсудить
    Последние новости

    Путин подписал закон о повышении возраста пребывания в запасе

    Появились фото с места разрыва БПЛА под колесами грузовика в российском регионе

    Геймеры назвали любимые жанры видеоигр

    Европа и США решили обойтись без китайских денег

    В Германии заявили о дефиците боеприпасов

    Россиянам назвали главную причину появления перхоти

    Фитнес-тренер назвал легкий способ убрать второй подбородок

    Россиянин на электросамокате сбил беременную на переходе и попал на видео

    Труп с гирей на ноге обнаружили в подмосковном водоеме

    Россиянам рассказали о возможности бесплатно получить жилье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости