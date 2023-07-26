Российский стрелок-зенитчик сбил украинский вертолет Ми-24

Чехов сообщил, что стрелок-зенитчик группировки «Восток» сбил вертолет Ми-24 ВСУ

Стрелок-зенитчик группировки «Восток» в ходе специальной военной операции сбил вертолет Ми-24 Вооруженных сил Украины (ВСУ) из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «Игла». Об этом ТАСС сообщил глава начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

По его словам, российские военнослужащие группировки войск «Восток» проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач.

В качестве примера Чехов привел командира мотострелковой роты танковой бригады группировки капитана Альберта Юнусова, благодаря профессионализму которого при отражении атаки ВСУ российские войска за несколько суток уничтожили более десятка боевых бронированных машин и танков противника.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).