Верховный суд России обязал освобождать от наказания участников СВО

Верховный суд России разрешил освобождать от уголовной ответственности участников СВО

Проявленные при выполнении боевых задач во время участия в специальной военной операции (СВО) мужество и отвага могут служить основанием для освобождения от уголовного наказания. К такому решению пришел Верховный суд (ВС) России при рассмотрении жалобы ефрейтора, осужденного на два года колонии-поселения за нарушение правил дорожного движения, в результате чего он совершил ДТП, передает РАПСИ.

Заявитель указал, что он впервые привлечен к уголовной ответственности, полностью признал свою вину, раскаялся, возместил ущерб, оказывал содействие следствию, имеет положительные характеристики по службе. В настоящее время ефрейтор участвует в СВО.

ВС учел все приведенные заявителем доводы, а также обратил внимание, что нижестоящие инстанции не применили к данному делу статью 80.1 УК РФ, которая предусматривает возможность освобождения осужденного от наказания вследствие изменения обстановки, когда он сам или совершенное им преступление перестали быть общественно опасными.

В данном случае речь идет о выполнении ефрейтором боевых задач по контракту, причем за особые личные заслуги ему было присвоено очередное воинское звание, по мнению командования, он проявляет мужество, отвагу и высокий уровень профессиональной подготовки. На этом основании ВС решил, что военнослужащий подлежит освобождению от наказания.