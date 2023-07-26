На Украине сообщили о попытке вывоза скрипки Страдивари в Молдавию

Госпогранслужба Украины сообщила о попытке вывоза из страны скрипки Страдивари в Молдавию

С Украины попытались вывезти в Молдавию скрипку Антонио Страдивари — виртуоза и мастера смычковых инструментов XVII-XVIII веков. Об этом сообщила украинская Госпогранслужба в своем Telegram-канале.

«Страдивари остается на Украине: пограничники изъяли скрипку знаменитого итальянца», — говорится в публикации.

Отмечается, что скрипка была создана в 1730 году, ее нашли в ходе погранично-таможенного контроля в автобусе на пункте пропуска «Паланка-Маяки-Удобное» на украинско-молдавской границе в Одесской области. Музыкальный инструмент был передан экспертам. Как рассказали водители и стюардессы, заброшенная скрипка не имеет владельца, добавили в Госпогранслужбе.

Ранее авиакомпания LOT отказалась пускать в самолет известного польского музыканта Януша Вавровски из-за редкой скрипки Страдивари за пять миллионов евро, которая была с ним. Уточнялось, что он возвращался домой с гастролей в Литве и собирался провезти в ручной клади скрипку, которую в 1685 году изготовил Антонио Страдивари.

