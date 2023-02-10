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18:29, 10 февраля 2023Путешествия

Поляка отказались пускать в самолет из-за скрипки Страдивари за миллионы евро

АТОР: польского музыканта Вавровски не пустили в самолет из-за скрипки за 5 миллионов евро

Фото: yousef alfuhigi / Unsplash

Авиакомпания LOT отказалась пускать в самолет известного польского музыканта Януша Вавровски из-за редкой скрипки Страдивари за пять миллионов евро, которая была с ним. Об этом сообщает в своем Telegram-канале Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что Вавровски возвращался домой с гастролей в Литве и собирался провезти в ручной клади скрипку, которую в 1685 году изготовил Антонио Страдивари. На регистрационной стойке представители LOT объявили поляку, что габариты инструмента превышают допустимую норму: максимальный вес — восемь килограммов, а сумма трех измерений — 118 сантиметров.

Вес скрипки, согласно измерениям, составлял шесть килограммов вместе с футляром, а длина — ровно 118 сантиметров. Однако, по словам сотрудника авиакомпании, это цифра уже являлась превышением нормы. В связи с этим музыканту предложили сдать инструмент в багаж.

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Вавровски был вынужден отказаться от полета и вернуться домой на автобусе. Позже авиакомпания принесла свои извинения и объяснила, что работавший с Вавровски сотрудник оказался неопытным и неправильно понял правила.

Уточняется, что указанную скрипку Страдивари приобрело польское государство в 2018 году в честь столетия независимости страны. Единственным музыкантом, получившим к ней доступ, является Вавровски.

Ранее в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге таможенники нашли у пассажира, вылетавшего в Ташкент, позолоченный автомат Калашникова стоимостью 500 тысяч рублей. Мужчина пояснил, что это списанное оружие, которое было декорировано златоустовскими мастерами. Он вез АК в подарок давнему другу.

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Зарина Дзагоева
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