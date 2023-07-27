В российском городе четырехлетний ребенок утонул в аквапарке

Четырехлетний мальчик утонул в бассейне аквапарка в Ростове-на-Дону

Пресс-служба следственного управления Следственного комитета (СК) России по Ростовской области сообщила, что в бассейне аквапарка «Осьминожек» в Ростове-на-Дону утонул четырехлетний мальчик.

«Четырехлетний мальчик совместно со своей семьей прибыл для проведения досуга в аквапарк. В ходе отдыха ребенок плавал в бассейне. Спустя некоторое время мальчика обнаружили в бассейне без сознания», — сказано в сообщении.

Отмечается, что прибывшие на место происшествия медики предприняли попытку реанимировать ребенка, однако он скончался.

По факту случившегося возбудили дело по статье 238 («Предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшее по неосторожности гибель человека») УК РФ.

Ранее стало известно, что семья перевернулась на лодке в Богородском районе Нижегородской области, очевидцы смогли спасти только ребенка.