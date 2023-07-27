Запугавшего владельцев собак россиянина арестовали на десять суток

Суд в Москве арестовал на десять суток угрожавшего владельцам собак мужчину

Дорогомиловский суд Москвы признал виновным в мелком хулиганстве и отправил под арест на десять суток Ислама Осмаева, который угрожал хозяевам домашних питомцев, проживающим в ЖК Match Point, и требовал от них не выгуливать собак во дворе дома. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

По данным МВД, Осмаева задержали на улице Василисы Кожиной. Там не уточнили, в каком именно ЖК произошел инцидент, однако Match Point находится именно на этой улице. В отношении мужчины возбудили административное дело по статье 20.1 УК РФ («Мелкое хулиганство»).

Telegram-канал Mash сообщил, что Осмаев занимается бизнесом и воспитывает троих детей, одного из которых собака покусала на территории детской площадки жилого комплекса. Сначала мужчина пытался решить проблему через управляющую компанию, а потом начал бороться с собачниками самостоятельно.