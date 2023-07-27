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04:52, 27 июля 2023Бывший СССР

Российский отряд БОБР отчитался об успехах в зоне СВО

Российский отряд БОБР уничтожил более 50 единиц техники при помощи FPV-дронов в зоне СВО

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Беспилотный отряд быстрого реагирования (БОБР) за 10 месяцев в зоне специальной военной операции (СВО) уничтожил 50 единиц техники, в том числе немецкие танки Leopard и американские бронемашины пехоты (БМП) Bradley. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на командира отряда.

Он рассказал, что БОБР начал принимать активное участие в СВО с сентября 2022 года и одним из первых применил FPV-дроны. По словам командира, тогда мало кто верил, что «игрушки» могут наносить урон противнику.

«По уничтоженной технике за это время, если брать и пикапы, и легкобронированную технику, и танки, то в общем около 50 единиц, среди которых и немецкие Leopard, и американские Bradley», — отчитался об успехах военный. Он уточнил, что основной задачей подразделения является поражение техники и живой силы противника.

Ранее стало известно, что FPV-дроны в ходе СВО разгромили колонну с техникой, поставленной Украине Западом.

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    Марина Совина
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