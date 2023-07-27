В российском городе пятилетняя девочка выпала из окна семиэтажного дома

Прокуратура: пятилетняя девочка выпала из окна семиэтажного дома в Хабаровске

Пятилетняя девочка выпала из окна семиэтажного дома в Хабаровске. Об этом РИА Новости сообщили в прокуратуре региона.

Отмечается, что пятилетний ребенок выпал из окна дома по адресу ул. Фоломеева, д. 6.. Девочка с закрытой черепно-мозговой травмой, тупой травмой живота, сотрясением головного мозга, грудной клетки, ушибом внутренних органов доставлена в больницу.

Инцидент произошел во время ужина — окно на кухне было полностью открыто, диван находится рядом с окном. Мать вышла с кухни, разговаривая по телефону. «Мать за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей состоит на учете», — уточнили в прокуратуре.

Ранее в Екатеринбурге годовалый ребенок выпал из окна пятого этажа, пока его пьяные родители спали. Пострадавшего доставили в больницу.