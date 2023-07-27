Появились подробности об утонувшем в российском аквапарке четырехлетнем ребенке

Утонувший в аквапарке Ростова-на-Дону ребенок провел под водой несколько минут

Четырехлетний мальчик, который утонул в аквапарке Ростова-на-Дону, пробыл под водой несколько минут до того, как его достали. Об этом сообщила очевидица случившегося, ее цитирует РЕН ТВ.

«Его достали, начали откачивать, делали непрямой массаж сердца, искусственное дыхание, постоянно переворачивали, чтобы вода вытекала. Она [сотрудница аквапарка] прям профессионально делала массаж, со знанием дела, с какой-то штукой медицинской прибежала», — привела подробности россиянка.

Она добавила, что в момент случившегося за бассейном аквапарка в Ростовской области наблюдали четыре спасателя. Когда медики пытались оказать помощь мальчику, его отец бегал и кричал на спасателей, что они не досмотрели за посетителем, вспомнила очевидица.

Другая женщина, которая также была в бассейне в момент происшествия, опровергла данные о том, что родители утонувшего мальчика распивали алкоголь, пока их ребенок плавал.

О том, что четырехлетний мальчик утонул в бассейне аквапарка Ростова-на-Дону, стало известно 27 июля. Тогда региональное управление Следственного комитета (СК) уточняло, что возбуждено уголовное дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья.