Турист спрыгнул с борта круизного лайнера в открытом море и бесследно исчез

У побережья Флориды турист спрыгнул с круизного лайнера, попал на камеры и исчез

Турист спрыгнул с круизного лайнера в открытое море во время путешествия с другом и бесследно исчез у побережья Флориды. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что о пропаже 30-летнего Джейлена Хилла (Jaylen Hill) заявил его приятель. Лайнер как раз завершал путешествие из Флориды на Багамы и обратно, когда мужчина прыгнул за борт и попал на камеры видеонаблюдения. Береговая охрана обыскала территорию рядом, однако турист так и не был обнаружен.

Спустя сутки поиски были официально завершены. Команда Carnival Cruise Line, организовавшая круиз, пообещала оказать всяческую поддержку семье Хилла.

Ранее сотрудники круизного лайнера Royal Caribbean довели до слез одну из пассажирок, отправившуюся в отпуск мечты с мужем. Из-за ошибки членов экипажа австралийская пенсионерка Шерил Стачбери провела отпуск без багажа и ходила в одной и той же одежде 11 дней.