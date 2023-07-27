Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
08:33, 27 июля 2023Экономика

Mastercard запретит по дебетовым картам транзакции с марихуаной

Mastercard потребовал от банков США запретить транзакции с марихуаной по дебетовым картам

Фото: Thomas White / Reuters

Платежная система Mastercard потребовала от банков США ввести запрет на транзакции с марихуаной по дебетовым картам. Об этом сообщает Reuters.

«В соответствии с нашей политикой мы проинструктировали финансовые учреждения, которые предлагают платежные услуги торговцам каннабисом и подключают их к Mastercard, прекратить такую деятельность», — отметил представитель компании.

Уточняется, что большинство кредитных организаций в стране и так не обслуживают компании, которые занимаются производством или распространением каннабиса, так как марихуана остается незаконной на федеральном уровне.

Ранее госсовет Франции разрешил продажу цветков и листьев конопли, которые содержат каннабидол (КБД), — не обладающий психотропными свойствами компонент марихуаны.

Что думаешь? Оцени!
    Юлия Мискевич
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны раскрыло темы разговора Шойгу и Ким Чен Ына

    Популярная юмористка с ТНТ записалась на секс-курсы и поделилась впечатлениями

    Половина россиян поддержала переход на четырехдневную рабочую неделю

    Умер сценарист «Пролетая над гнездом кукушки» Бо Голдман

    Футболистки сборной США установили рекорд женских и мужских чемпионатов мира

    На Украине сообщили о повреждении оборудования в Одесском порту

    Власти остановили БДСМ-фестиваль в подмосковном лесу

    19-летняя дочь Хайди Клум снялась топлес

    В России начнут проверять личности пассажиров поездов по лицам

    Космические силы США выбрали OneWeb для услуг спутниковой связи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости