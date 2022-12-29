Во Франции разрешили продавать листья и цветки конопли

Госсовет Франции разрешил продажу цветков и листьев конопли, содержащих каннабидол

Госсовет Франции разрешил продажу цветков и листьев конопли, которые содержат каннабидол (КБД), — не обладающий психотропными свойствами компонент марихуаны. Об этом сообщается на официальном сайте органа исполнительной власти страны.

«Государственный совет Франции отменил правительственный декрет от декабря 2021, запрещавший продажу и потребление соцветий, содержащих КБД», — говорится в сообщении. В нем также сказано, что «эксперты не смогли установить наличие рисков для общественного здоровья от продажи листьев, в которых содержание наркотических веществ не превышает 0,3 процента».

Ранее стало известно, что испанская полиция конфисковала более четырех тонн гашиша на борту парусного судна из Великобритании. Отмечается, что задержание парусника произошло в заливе Кадис. По данным полиции, судно направлялось в Марокко, где преступники должны были погрузить на борт новую партию наркотика, но из-за погодных условий вернулось в территориальные воды Испании.