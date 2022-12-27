В Испании конфисковали более четырех тонн гашиша на судне из Великобритании

Полиция Испании конфисковала более четырех тонн гашиша на борту судна из Великобритании

Испанская полиция конфисковала более четырех тонн гашиша на борту парусного судна из Великобритании. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на испанских правоохранителей.

«Агенты Национальной полиции в ходе совместной операции с Таможенным надзором Налогового агентства и при участии Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании изъяли более четырех тонн гашиша на борту британского парусника», — говорится в пресс-релизе полиции. Сообщается, что в ходе операции полиция задержала двух граждан Великобритании.

Отмечается, что задержание парусника произошло в заливе Кадис. По данным полиции, судно направлялось в Марокко, где преступники должны были погрузить на борт новую партию наркотика, но из-за погодных условий вернулось в территориальные воды Испании.

Ранее сообщалось, что в Италии полиция провела операцию против мафиозной организации «Ндрангета», которая намеревалась вернуть себе утерянные в августе 2018 года 900 килограммов гашиша. В результате действий силовиков удалось арестовать 47 членов преступного сообщества, включая его главу.

В 2022 году в России правоохранительные органы изъяли около девяти тонн марихуаны из незаконного оборота.