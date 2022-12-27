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20:16, 27 декабря 2022Мир

В Испании конфисковали более четырех тонн гашиша на судне из Великобритании

Полиция Испании конфисковала более четырех тонн гашиша на борту судна из Великобритании

Фото: Susana Vera / Reuters

Испанская полиция конфисковала более четырех тонн гашиша на борту парусного судна из Великобритании. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на испанских правоохранителей.

«Агенты Национальной полиции в ходе совместной операции с Таможенным надзором Налогового агентства и при участии Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании изъяли более четырех тонн гашиша на борту британского парусника», — говорится в пресс-релизе полиции. Сообщается, что в ходе операции полиция задержала двух граждан Великобритании.

Отмечается, что задержание парусника произошло в заливе Кадис. По данным полиции, судно направлялось в Марокко, где преступники должны были погрузить на борт новую партию наркотика, но из-за погодных условий вернулось в территориальные воды Испании.

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Ранее сообщалось, что в Италии полиция провела операцию против мафиозной организации «Ндрангета», которая намеревалась вернуть себе утерянные в августе 2018 года 900 килограммов гашиша. В результате действий силовиков удалось арестовать 47 членов преступного сообщества, включая его главу.

В 2022 году в России правоохранительные органы изъяли около девяти тонн марихуаны из незаконного оборота.

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Глеб Бажуткин
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