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18:19, 26 декабря 2022Силовые структуры

В России в 2022 году изъяли около девяти тонн марихуаны

В России правоохранители изъяли в 2022 году девять тонн марихуаны из незаконного оборота

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В 2022 году в России правоохранительные органы изъяли около девяти тонн марихуаны из незаконного оборота, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев на заседании Государственного антинаркотического комитета (ГАК). Его слова приводит ТАСС.

Колокольцев также подчеркнул, что в стране сохранятся строгие меры к наркосодержащей конопле, несмотря на то, что четверть стран мира толерантна к ней. Россия, по словам главы ведомства, уже отклонила ряд «нарколиберальных» инициатив Всемирной организации здравоохранения.

Ранее сообщалось, что в Москве таможня перекрыла канал контрабанды наркотиков из США, задержаны члены ОПГ.

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Илона Палей
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