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15:45, 27 июля 2023Интернет и СМИ

Минздрав опроверг увольнение 200 медиков в Екатеринбурге за полгода

Минздрав Сверловкой области опроверг увольнение 200 медиков за полгода

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Минздрав Свердловской области опроверг информацию о том, что в Екатеринбурге за полгода уволились 200 медиков.

Ural Mash в своем Telegram-канале сообщил, что Екатеринбург столкнулся с жесткой нехваткой сотрудников скорой помощи: за полгода уволились больше 200 медиков, а на весь город осталось всего 70 бригад. «Начальство спокойно реагирует на жалобы: не нравятся условия — никто не держит. Это демотивирует сотрудников. Многие полностью ушли из медицины, разочаровавшись в профессии, а другие стали фармацевтами. Оставшиеся задумываются о забастовке», — говорится в сообщении.

В министерстве здравоохранения Свердловской области заявили, что данные об увольнении 200 сотрудников скорой не соответствуют действительности и вводят в заблуждение жителей города. «Укомплектованность медицинскими работниками находится в пределах среднестатистических данных, рассчитанных за последние пять лет по учреждению», — сказали в Минздраве.

В министерстве также сообщили, что все подстанции скорой помощи города Екатеринбурга работают в штатном режиме, медицинская помощь оказывается жителям в полном объеме, развернуто 126 бригад СМП, скорая медицинская помощь оказывается в соответствии с утвержденными стандартами. «Специфика работы скорой медицинской помощи в случаях необходимости экстренного вмешательства заключается в оперативном безотлагательном оказании такой помощи, с обеспечением, в том числе, 20-минутного доезда. Перерывы для приема пищи предоставляются с учетом оперативной обстановки и в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными актами», — уточнили в пресс-службе Минздрава.

В ведомстве также рассказали, что основное поступление на работу молодых специалистов происходит в августе-сентябре, то есть после окончания обучения и получения аккредитации.

Информация об увольнении 200 сотрудников скорой помощи в Екатеринбурге не получила широкого распространения в СМИ. Ряд СМИ опубликовали опровержение этих сведений.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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