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09:04, 27 июля 2023Путешествия

Тревел-блогер назвал жизнь в Новой Зеландии адом по сравнению с Россией

Блогер «Дзена» побывал в Новой Зеландии и назвал жизнь в этой стране адом

Фото: Pat Ho / Unsplash

Тревел-блогер и путешественник побывал в Новой Зеландии и назвал жизнь в этой стране адом по сравнению с Россией. Своим мнением он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, в Новой Зеландии все делается очень долго. «Ремонт в доме, на дороге, автосервис, продажа авто, запись к любому врачу, оформление любых документов, связанных с переоформлением, покупкой, перепродажей, — в общем все, что так быстро делается в России через услуги МФЦ, в Новой Зеландии тянется месяцами», — пожаловался он.

Кроме того, россиянин отметил, что у путешественников в этой стране будто теряется чувство свободы. Он пояснил, что, в отличие от России, в Новой Зеландии нельзя где угодно остановиться на ночлег с палаткой или в машине. Нужно искать специально отведенные места для остановки и кемпинга, которые могут быть как бесплатными, так и платными. В противном случае туристам придет штраф по прописке или даже в отель.

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«А штрафы в этой стране такие, что забыть встречу с ними будет сложно. Один раз заплатишь — и больше повторять не захочется. В связи с этим в такой прекрасной Новой Зеландии руки путешественников будто связаны. Здесь не чувствуешь вот эту свободу», — пояснил турист.

Еще одно отличие Новой Зеландии от России, о котором рассказал блогер, — отсутствие возможности усыновить ребенка. Он добавил, что там нет детских домов, но есть большие очереди из людей, которые отчаянно надеются на то, что в роддоме какая-нибудь мать откажется от малыша.

Ранее этот же тревел-блогер удивился внешнему виду новозеландских женщин, которых он назвал «матерыми мужиками». Он отметил, что по сравнению с россиянками, которых считают слабым полом и которые выбирают «самые безобидные профессии», новозеландки обладают более равными правами с мужчинами.

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    Марина Черняк
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