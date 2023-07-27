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09:44, 27 июля 2023Путешествия

Туристам раскрыли способ сэкономить на любимом курорте российских богачей

Турагентство GiTravel: цены на отдых в ОАЭ летом будут в три-шесть раз ниже

Фото: Lucy M / Unsplash

Туристам посоветовали отправляться на отдых ОАЭ летом, чтобы сэкономить, так как вне сезона цены будут в три-шесть раз ниже. Способ найти доступные туры раскрыл в беседе с «Известиями» владелец международной сети турагентств GiTravel Тариел Гажиенко.

По его словам, на любимом курорте российских богачей в летнее время температура воздуха может достигать плюс 45-50 градусов. В связи с этим и понижаются цены на проживание. То же самое относится к Таиланду, где летом начинаются дожди, объяснил эксперт.

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«При этом уровень сервиса и качество остаются высокими. Куба и Венесуэла также предлагают доступные варианты для отдыха с учетом такой логики», — заключил Гажиенко.

Ранее Мальдивы, ОАЭ и Сейшелы неоднократно возглавляли списки любимых мест отдыха российских богачей. Популярностью у обеспеченных соотечественников пользуются также люксовые курорты Греции и Италии.

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    Зарина Дзагоева
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