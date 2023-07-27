Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:59, 27 июля 2023Силовые структуры

Телефонные мошенники похитили у российской пенсионерки 7,5 миллиона рублей

Суд арестовал курьера телефонных мошенников за хищение у пенсионерки Одинцово 7,5 млн руб

Фото: Christin Klose / Globallookpress.com

Одинцовский городской суд арестовал курьера телефонных мошенников, похитивших у 69-летней пенсионерки 7,5 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель подмосковного управления МВД России Татьяна Петрова.

По ее словам, арестованный — 22-летний житель Липецка. Он был задержан сотрудниками уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий по уголовного делу о мошенничестве.

По данным МВД, мошенники позвонили жительнице Одинцово и, представившись сотрудниками правоохранительных органов и службы безопасности банка, сообщили ей о попытке хищения ее сбережений со счета. Злоумышленники дали пенсионерке указание снять деньги и перевести по указанному ими номеру телефона через банкомат. Женщина послушалась и лишилась одного миллиона рублей. Однако аферисты вновь связались с ней и уговорили оформить кредит на 500 тысяч рублей. Она выполнила их указание и также перевела им деньги. Через несколько дней мошенники запугали пенсионерку тем, что преступники пытаются продать ее квартиру и обманом убедили оформить договор купли-продажи жилья, а вырученные шесть миллионов рублей отдать курьеру.

Его удалось поймать благодаря камере видеонаблюдения, в объектив которой попал автомобиль пособника мошенников, когда он приезжал к пенсионерке за деньгами.

В настоящее время правоохранители устанавливают другие эпизоды противоправной деятельности арестованного и личности его соучастников.

Что думаешь? Оцени!
    Любовь Ширижик
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны раскрыло темы разговора Шойгу и Ким Чен Ына

    Россияне массово бросились скупать жилье в одной стране

    Врач назвал самую опасную для мужчин позу в сексе

    Популярная юмористка с ТНТ записалась на секс-курсы и поделилась впечатлениями

    Половина россиян поддержала переход на четырехдневную рабочую неделю

    Умер сценарист «Пролетая над гнездом кукушки» Бо Голдман

    Футболистки сборной США установили рекорд женских и мужских чемпионатов мира

    На Украине сообщили о повреждении оборудования в Одесском порту

    Власти остановили БДСМ-фестиваль в подмосковном лесу

    19-летняя дочь Хайди Клум снялась топлес

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости