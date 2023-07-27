Телефонные мошенники похитили у российской пенсионерки 7,5 миллиона рублей

Суд арестовал курьера телефонных мошенников за хищение у пенсионерки Одинцово 7,5 млн руб

Одинцовский городской суд арестовал курьера телефонных мошенников, похитивших у 69-летней пенсионерки 7,5 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель подмосковного управления МВД России Татьяна Петрова.

По ее словам, арестованный — 22-летний житель Липецка. Он был задержан сотрудниками уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий по уголовного делу о мошенничестве.

По данным МВД, мошенники позвонили жительнице Одинцово и, представившись сотрудниками правоохранительных органов и службы безопасности банка, сообщили ей о попытке хищения ее сбережений со счета. Злоумышленники дали пенсионерке указание снять деньги и перевести по указанному ими номеру телефона через банкомат. Женщина послушалась и лишилась одного миллиона рублей. Однако аферисты вновь связались с ней и уговорили оформить кредит на 500 тысяч рублей. Она выполнила их указание и также перевела им деньги. Через несколько дней мошенники запугали пенсионерку тем, что преступники пытаются продать ее квартиру и обманом убедили оформить договор купли-продажи жилья, а вырученные шесть миллионов рублей отдать курьеру.

Его удалось поймать благодаря камере видеонаблюдения, в объектив которой попал автомобиль пособника мошенников, когда он приезжал к пенсионерке за деньгами.

В настоящее время правоохранители устанавливают другие эпизоды противоправной деятельности арестованного и личности его соучастников.