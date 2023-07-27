Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:00, 27 июля 2023Забота о себе

Эксперты раскрыли способы довести любую женщину до оргазма

Психолог Фрэнсис: чаще всего оргазма не могут достичь постоянно думающие о нем женщины

Фото: Dainis Graveris / Unsplash

Сексологи, психологи и секс-коучи раскрыли способы довести любую женщину до оргазма во время каждого занятия сексом. Об этом сообщает Men's Health.

Семейный психолог Шадин Фрэнсис считает, что партнерам не следует зацикливаться на женском оргазме и стремлении достичь его как можно скорее. «Помните, что секс — это удовольствие, а оргазм — только часть этого удовольствия, причем самая короткая», — заявила она. Психолог посоветовала сосредоточиться на том, чтобы женщина чувствовала себя «как можно лучше, как можно более долгое время». Фрэнсис также отметила, что женщины, постоянно думающие об оргазме, чаще всего его не достигают.

Кроме того, специалисты посоветовали мужчинам не забывать о стимуляции клитора партнерши, так как менее 20 процентов женщин способны достигнуть оргазма исключительно за счет вагинальной стимуляции. Врач Эллен Фридрихс из Городского университета Нью-Йорка посоветовала усовершенствованную позу наездницы, при которой женщина находится сверху, а мужчина слегка приподнялся на локтях. В такой позиции увеличивается площадь контакта клитора с животом партнера.

Материалы по теме:
Санкции на постель. Как конфликт на Украине отразился на интимной жизни россиян?
Санкции на постель.Как конфликт на Украине отразился на интимной жизни россиян?
8 мая 2022
Вокруг сексуальности женщин много мифов: как наука опровергает заблуждения об их моногамии и власти гормонов над ними?
Вокруг сексуальности женщин много мифов:как наука опровергает заблуждения об их моногамии и власти гормонов над ними?
28 мая 2022

Секс-коуч Джиджи Энгл предложила позу лотоса, когда мужчина сидит, скрестив ноги, а женщина опускается ему на колени, обхватывая ногами его спину. В такой позиции, по словам Энгл, клитор стимулируется более эффективно. Она также предложила облегченную версию позы лотоса, когда мужчина сидит на стуле.

Кандидат медицинских наук Гильда Карл посоветовала также не забывать о стимуляции ануса партнерши, так как там находится множество нервных окончаний. Она отметила, однако, что делать это можно только с разрешения женщины.

Эксперты также рекомендуют не стесняться расспросить женщину о сексуальных предпочтениях и фантазиях, чтобы доставить ей как можно больше удовольствия.

Ранее социолог Алисия Уокер назвала три фактора, которые являются главными составляющими отличного секса. Одним из них является эмоциональная связь партнеров.

Что думаешь? Оцени!
    Никита Савин
    Обсудить
    Последние новости

    «Разыскивается по статье УК РФ»: МВД объявило в розыск судью МУС Томоко Аканэ, выдавшую ордер на «арест» Путина

    В российском городе пятилетняя девочка выпала из окна семиэтажного дома

    Ким Чен Ын показал Шойгу новые северокорейские беспилотники

    Иностранец назвал главные плюсы жизни в России

    SpaceX отменила запуск ракеты Falcon Heavy

    Украине предсказали потерю поддержки США после президентства Байдена

    В Китае пригрозили «заблуждающимся» США последствиями в случае агрессии

    В Москве на шоссе столкнулись семь автомобилей

    Банк БРИКС отказался от инвестиций в Россию из-за санкций

    Россиянам рассказали об особенностях техосмотра в 2023 году

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости