Эксперты раскрыли способы довести любую женщину до оргазма

Психолог Фрэнсис: чаще всего оргазма не могут достичь постоянно думающие о нем женщины

Сексологи, психологи и секс-коучи раскрыли способы довести любую женщину до оргазма во время каждого занятия сексом. Об этом сообщает Men's Health.

Семейный психолог Шадин Фрэнсис считает, что партнерам не следует зацикливаться на женском оргазме и стремлении достичь его как можно скорее. «Помните, что секс — это удовольствие, а оргазм — только часть этого удовольствия, причем самая короткая», — заявила она. Психолог посоветовала сосредоточиться на том, чтобы женщина чувствовала себя «как можно лучше, как можно более долгое время». Фрэнсис также отметила, что женщины, постоянно думающие об оргазме, чаще всего его не достигают.

Кроме того, специалисты посоветовали мужчинам не забывать о стимуляции клитора партнерши, так как менее 20 процентов женщин способны достигнуть оргазма исключительно за счет вагинальной стимуляции. Врач Эллен Фридрихс из Городского университета Нью-Йорка посоветовала усовершенствованную позу наездницы, при которой женщина находится сверху, а мужчина слегка приподнялся на локтях. В такой позиции увеличивается площадь контакта клитора с животом партнера.

Секс-коуч Джиджи Энгл предложила позу лотоса, когда мужчина сидит, скрестив ноги, а женщина опускается ему на колени, обхватывая ногами его спину. В такой позиции, по словам Энгл, клитор стимулируется более эффективно. Она также предложила облегченную версию позы лотоса, когда мужчина сидит на стуле.

Кандидат медицинских наук Гильда Карл посоветовала также не забывать о стимуляции ануса партнерши, так как там находится множество нервных окончаний. Она отметила, однако, что делать это можно только с разрешения женщины.

Эксперты также рекомендуют не стесняться расспросить женщину о сексуальных предпочтениях и фантазиях, чтобы доставить ей как можно больше удовольствия.

Ранее социолог Алисия Уокер назвала три фактора, которые являются главными составляющими отличного секса. Одним из них является эмоциональная связь партнеров.