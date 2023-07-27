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11:05, 27 июля 2023Путешествия

Опытный пилот уклонился в небе от самолета и чудом спас жизни 175 пассажиров

Daily Mail: лайнер Allegiant со 175 пассажирами едва не столкнулся с самолетом в небе

Фото: Ross Parmly / Unsplash

Опытный пилот авиакомпании Allegiant смог уклониться в небе от частного самолета и чудом спас жизни находившихся на борту 175 пассажиров. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на очевидицу произошедшего.

21-летняя Джеррика Такер (Jerrica Thacker) рассказала изданию, что их рейс следовал по маршруту Флорида — Кентукки. Спустя полчаса после вылета лайнер стал резко набирать высоту в течение 20 секунд. Напуганные пассажиры решили, что попали в зону турбулентности, однако вскоре пилот вышел на связь и объяснил происходящее. Оказалось, что они едва не столкнулись с частным самолетом нос к носу.

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«Казалось, что мы падаем. Я цеплялась за все, что было передо мной, и сосредоточилась на том, чтобы уберечь себя от приступа паники», — поделилась девушка.

Инцидент произошел в то время, когда члены экипажа разносили еду и напитки. Из-за резкой смены курса одна из стюардесс упала и повредила запястье. Для оказания помощи пострадавшей пилоты развернули самолет и сели в аэропорту вылета.

«Я точно никогда больше не полечу на самолете. Авиакомпания дала нам ваучеры на 200 долларов (почти 18 тысяч рублей — прим.« Ленты.ру») на полет. Но, скорее всего, они пропадут», — заключила Джеррика.

Ранее два самолета столкнулись на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Бостона и попали на видео. Уточняется, что припаркованный лайнер Delta ждал вылета в Детройт, когда самолет United Airlines перед взлетом случайно зацепил крылом его хвост.

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    Зарина Дзагоева
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