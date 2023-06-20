Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:02, 20 июня 2023Путешествия

Два самолета столкнулись на взлетной полосе и попали на видео

Daily Mail: в аэропорту Бостона самолет зацепил крылом хвост другого лайнера при взлете

Два самолета столкнулись на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Бостона и попали на видео. Кадры публикует Daily Mail.

Уточняется, что припаркованный лайнер Delta ждал вылета в Детройт, когда самолет United Airlines перед взлетом случайно зацепил крылом его хвост. На кадрах, снятых пассажиром рейса, видно, как воздушное судно медленно приближается к другому лайнеру.

«Этого не будет, этого не будет», — повторяет автор ролика за кадром за секунды до столкновения.

Ранее в июне российский самолет столкнулся с птицами во время посадки. Инцидент произошел с воздушным судном, направлявшимся из Москвы в Ульяновск.

Что думаешь? Оцени!
    Зарина Дзагоева
    Обсудить
    Последние новости
    Шойгу заявил о планах Украины ударить по Крыму
    Токаев выразил надежду на прекращение огня на Украине
    Россиянин по простыням пытался спуститься из окна многоэтажки и упал
    ЕК предложила зарезервировать для Украины миллиарды евро
    Польша объяснила отказ в высадке охраны президента ЮАР
    Бежавший из Японии в коробке экс-глава Nissan пожаловался на урон репутации
    Лукашенко заявил о желании Грузии вернуться на рынок стран ОДКБ
    Россиянка блуждала в лесу 18 дней и выжила
    Больного раком россиянина жестоко избили в больнице из-за сделанного замечания
    В Кремле оценили возможность объединения Китая и США против России
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.