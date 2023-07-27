В Москве задержали готовившего теракт на газопроводе российского подростка

В Москве задержали 17-летнего подростка, готовившего теракт на газопроводе

В Москве задержали 17-летнего россиянина, готовившего теракт на объекте газопроводной сети. Об этом в четверг, 27 июля, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По данным следствия, подросток зимой 2023 года приобрел компоненты для изготовления взрывчатых веществ, поскольку собирался устроить теракт. Он тщательно изучил способы и порядок изготовления самодельных взрывных устройств в интернете и карты расположения объектов газопроводной сети на территории столичного региона, выбирая подходящую цель.

Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ («Приготовление к террористическому акту»). Следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об аресте подозреваемого и помещении его на время расследования в СИЗО.