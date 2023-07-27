Призывы к москвичам приютить вынужденных переселенцев не подтвердились

Призывы к москвичам подселить людей из Крыма и Белгородской области не подтвердились

Призывы к москвичам приютить вынужденных переселенцев из Крыма и Белгородской области не нашли подтверждения.

Информация об этом появилась в Telegram-канал ASTRA. В редакцию прислали фотографию с парковки района Царицыно Южного административного округа на улице Медиков. К лобовому стеклу автомобиля приложена листовка, в тексте которой говорится о программе помощи беженцам «Своих не бросаем», которая якобы осуществляется при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. За размещение у себя людей из Крыма и Белгородской области обещают «положенные выплаты».

Специальной программы, которая бы предусматривала подселение вынужденных переселенцев в дома граждан за вознаграждение, не существует. Никаких официальных заявлений властей на этот счет не было. Кроме того, по фотографии не представляется возможным установить, где именно она сделана — в Москве или другом месте.

Губернатор лично обещал поддержку вынужденным переселенцам, но она заключалась в другом. В октябре 2022 года Воробьев сообщал, что вынужденным переселенцам из Белгородской области, прибывшим в Подмосковье, окажут необходимую поддержку и помогут с трудоустройством. Тогда в Подмосковье приехали 398 человек, все они жили в шести приграничных районах, которые регулярно подвергались обстрелам со стороны Украины. Их разместили в пунктах временного проживания на базе детских лагерей. «Наши гости будут жить столько, сколько потребуется. Всех размещаем по семейному типу — для каждой семьи отдельный номер», — говорил он.

Вынужденных переселенцев из Крыма нет, Украина уже не раз распространяла слухи о массовом бегстве людей с полуострова, что опровергали российские власти. «С точки зрения того, что с Крыма бегут — это ложь полная, никаких сомнений нет», — указывал глава республики Сергей Аксенов.

В июне подобный фейк распространился и в Воронеже. На расклеенных по городу объявлениях говорилось о старте программы помощи беженцам «Своих не бросаем». Всем неравнодушным предлагали взять на подселение в свои дома и квартиры вынужденных переселенцев из Белгородской и Курской областей. В департаменте соцзащиты Воронежской области назвали это ложью.

Информация о призывах к москвичам разместить у себя в домах вынужденных переселенцев не получила распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»