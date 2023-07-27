Слесарь с оборонного предприятия попал под следствие за антироссийские посты

В Ленобласти суд арестовал слесаря предприятия ОПК по делу о дискредитации ВС РФ

Сосновоборский городской суд Ленинградской области избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сотруднику предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Михаилу Попову за антироссийские посты в соцсетях. Об этом РАПСИ сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, мужчине предъявлено обвинение по статье 280.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил России») УК РФ.

Он был привлечен к уголовной ответственности за повторные деяния. Ранее в отношении него был составлен административный протокол за антироссийскую деятельность и публикацию в соцсети материалов, дискредитирующих Российскую армию.

Из материалов дела следует, что Попов работал слесарем в Научно-исследовательском институте. В свободное время он распространял ложные сведения о действиях российских военнослужащих.