Среда обитания
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11:03, 27 июля 2023Среда обитания

Россиянка превратила свою квартиру в приют для сотни крыс

Жительница Новокузнецка влюбилась в крыс и поселила в своей квартире 120 грызунов
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Oxana Golubets / Unsplash

Жительница Новокузнецка Галина Синельникова превратила свою квартиру в приют для крыс. Она поселила у себя более сотни грызунов, передает «Комсомольская правда».

«Я сама не знала, что я так влюблюсь в этих животных. Когда-то купили дочери одного, и все — с тех пор я пропала. После того как мы завели одну крысу, мы выяснили, что по одному они жить не могут — пришлось искать компанию. Нашли. Потом вдруг на Рождество я нашла крысу в коробке», — рассказала россиянка. Она добавила, что ей очень тяжело переживать уход питомцев из жизни.

Всего у Галины 120 питомцев, среди которых как декоративные, так и дикие крысы. Клетки занимают почти всю квартиру, из-за чего хозяйке приходится спать на матрасе на кухне.

Синельникова находит животных около мусорных баков, а иногда грызунов подбрасывают ей под дверь. По ее словам, люди часто отказываются от больных или подаренных и надоевших питомцев. Галина показывает всех подопечных ветеринару и занимается их лечением.

Ранее в квартире у жительницы Перми обнаружили 70 кошек. Россиянка подбиралась животных на улице и содержала в антисанитарных условиях.

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    Александра Качан
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