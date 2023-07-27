Пенсионерка захотела купить дом и лишилась сотен тысяч рублей

Жительница Красноярского края захотела купить дом под Владимиром и лишилась 225 тысяч

Жительница Красноярского края захотела купить часть дома под Владимиром и лишилась крупной суммы денег. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Речь идет о половине дома в деревне Старые Петушки. После обсуждения условий сделки с продавцом пенсионерка захотела встретиться со вторым собственником жилья — несовершеннолетним ребенком. Продавцом квартиры выступала вдова бывшего собственника, а мальчик является его сыном от другой женщины. «После очередного судебного заседания, где родительница пыталась отстоять интересы своего ребенка, продавец заявила потенциальной покупательнице, что установить родство ребенка невозможно, так как прошло много времени, поэтому она остается единственным владельцем доли», — уточнил источник телеканала.

Пенсионерка в это поверила и передала продавцу 225 тысяч рублей. Однако спустя два дня выяснилось, что мальчик все же был признан сыном ушедшего из жизни мужчины, и его мать собирается оспаривать наследство. Из-за этого регистрация сделки стала невозможна.

Ранее жительница Петрозаводска лишилась миллионов рублей и жилья после телефонного разговора с мошенниками. 72-летней женщине позвонили с незнакомого номера, собеседник представился сотрудником правоохранительных органов. Мужичина напугал пенсионерку, что ее счета и недвижимость включили в списки подозрительных. Позже мошенник убедил россиянку пообщаться с якобы представителем банка — тот потребовал перевести деньги на сторонние счета.