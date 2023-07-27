В России предложили ввести вычет за лечение участников СВО

Лидер ЛДПР Слуцкий предложил ввести налоговый вычет за лечение участников СВО

ЛДПР предложила ввести налоговый вычет за лечение участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил лидер партии Леонид Слуцкий в Telegram-канале.

Он пояснил, что получить вычет смогут россияне, оплатившие высокотехнологичную медицинскую помощь участнику спецоперации.

В то же время необходимо отталкиваться от потраченной суммы, «а не от лимита в 120 тысяч», заметил Слуцкий.

«Таким образом возможно привлечь частные компании, обеспечив быструю адресную реабилитацию бойцам. Также предлагаем возвращать часть затрат и на обычные медицинские услуги», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Минобрнауки разработало льготу для студентов-участников спецоперации, согласно которой они смогут перевестись с платного обучения на бюджет.

Подчеркивалось, что решение о переводе будет принимать специальная комиссия, чей состав и полномочия установят в образовательных учреждениях самостоятельно.

До этого Госдума приняла закон о льготах для участников СВО при поступлении в вузы.