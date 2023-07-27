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09:54, 27 июля 2023Россия

В России предложили ввести вычет за лечение участников СВО

Лидер ЛДПР Слуцкий предложил ввести налоговый вычет за лечение участников СВО

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

ЛДПР предложила ввести налоговый вычет за лечение участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил лидер партии Леонид Слуцкий в Telegram-канале.

Он пояснил, что получить вычет смогут россияне, оплатившие высокотехнологичную медицинскую помощь участнику спецоперации.

В то же время необходимо отталкиваться от потраченной суммы, «а не от лимита в 120 тысяч», заметил Слуцкий.

«Таким образом возможно привлечь частные компании, обеспечив быструю адресную реабилитацию бойцам. Также предлагаем возвращать часть затрат и на обычные медицинские услуги», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Минобрнауки разработало льготу для студентов-участников спецоперации, согласно которой они смогут перевестись с платного обучения на бюджет.

Подчеркивалось, что решение о переводе будет принимать специальная комиссия, чей состав и полномочия установят в образовательных учреждениях самостоятельно.

До этого Госдума приняла закон о льготах для участников СВО при поступлении в вузы.

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    Анна Щербакова
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