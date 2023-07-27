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20:13, 27 июля 2023Из жизни

Ученики засудили учителя за семь месяцев прогулов

CNA: ученики в Малайзии выиграли суд против учителя-прогульщика

Фото: PPI / Globallookpress.com

Ученики в штате Сабах, Малайзия, выиграли суд против учителя, который семь месяцев прогуливал занятия. Об этом сообщает CNA.

Трое учеников, которым на момент подачи иска было по 16 лет, засудили своего бывшего учителя английского языка Мода Джайнала Джамрана, который в 2017 году отсутствовал на занятиях в течение семи месяцев. Ответчиками значились сам преподаватель, бывший директор школы, генеральный директор школы по образованию, министр образования и правительство Малайзии.

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Верховный суд признал, что ответчики нарушили должностные обязанности и конституционные права учеников. Судья подчеркнул, что перечисленные лица и организации обязаны были подготовить учеников к экзамену по английскому языку. Кроме того, директор школы не принял мер для осуществления дисциплинарного контроля и надзора над учителем, несмотря на то, что знал о его прогулах.

Все три истца получат по 50 тысяч малайзийских ринггитов (991,9 тысячи рублей) в качестве компенсации.

Бывшего учителя обвинили в нарушении должностных обязанностей и конституционных прав учеников на образование. Кроме того, суд обвинил его в том, что он заранее сообщил ученикам вопросы экзамена, чтобы повысить процент успешного прохождения тестирования и компенсировать свои прогулы.

Ранее сообщалось, что в Италии по требованию учеников уволили учительницу, которая 20 лет прогуливала работу. Администрация школы выгнала преподавательницу, когда школьники устроили забастовку и отказались посещать ее уроки.

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    Алиса Дмитриева
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