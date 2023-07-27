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18:57, 27 июля 2023Силовые структуры

Задержание обвиняемого в терроризме подростка показали на видео

СК показал на видео задержание обвиняемого в терроризме подростка,

Столичное управление следственного комитета России (СКР) показало видео задержания 17-летнего молодого человека, который обвиняется в приготовлении к террористическому акту. Запись «Ленте.ру» предоставили в пресс-службе ведомства.

На кадрах видно, как двое силовиков ведут подростка в наручниках к отделению. Молодой человек одет в черные шорты и футболку. В отношении несовершеннолетнего возбудили уголовное дело по статье 205 УК РФ («Приготовление к террористическому акту»). У него дома прошли обыски.

По данным следствия, не позднее 29 января 2023 года несовершеннолетний хотел устроить теракт. Он изучал способы и порядок изготовления самодельной взрывчатки, а также карты расположения объектов газопроводной сети на территории Московского региона. Молодой человек приобрел компоненты для изготовления взрывчатых веществ для теракта на объектах газопроводной сети.

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    Варвара Митина
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