Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
15:29, 27 июля 2023Среда обитания

В Москве открыли новый вокзал

В Москве после реконструкции открыли новый вокзал Тимирязевская МЦД-1

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об открытии нового вокзала Тимирязевская первого Московского центрального диаметра (МЦД-1). Об этом сообщается на официальном сайте главы города.

Вокзал на севере города открыли после реконструкции. Он находится между станциями Окружная и Савеловская, там можно сделать пересадку на Серпуховско-Тимирязевскую линию метро и наземный транспорт. По словам Собянина, платформу станции МЦД-1 решили перестроить, так как она была неудобна для пассажиров.

«Мы постепенно на базе таких транспортных узлов между метро и железной дорогой строим настоящие городские вокзалы, которые нисколько не хуже станций метро: с эскалаторами, лифтами, кассовыми залами, торговыми залами. Такой классный городской вокзал. Я думаю, здесь будет комфортно», — отметил мэр.

Ранее Собянин сообщил, что третий маршрут Московских центральных диаметров (МЦД-3) запустят в ближайшие три недели. На диаметре будут действовать три тарифные зоны: центральная, пригород и дальняя. Стоимость билета начинается от 50 рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости

    Путин раскрыл число потерянных ВСУ в последней атаке бойцов

    Европейский Центробанк повысил ключевую ставку в девятый раз подряд

    ФСБ задержала собиравшегося воевать за Украину россиянина и обвинила в госизмене

    Мошенники заставили пенсионерку продать квартиру в Подмосковье

    Кадыров назначил вице-премьером правительства Чечни своего зятя

    Московских полицейских уличили в покровительстве нелегальным мигрантам

    Очевидец описал крушение вертолета на Алтае фразой «куски летали повсюду»

    Уничтожение танка ВСУ на запорожском направлении попало на видео

    Большой MacBook Air провалился в продаже

    Появились кадры уничтожения бронетехники ВСУ на запорожском направлении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости