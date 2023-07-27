В Москве открыли новый вокзал

В Москве после реконструкции открыли новый вокзал Тимирязевская МЦД-1

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об открытии нового вокзала Тимирязевская первого Московского центрального диаметра (МЦД-1). Об этом сообщается на официальном сайте главы города.

Вокзал на севере города открыли после реконструкции. Он находится между станциями Окружная и Савеловская, там можно сделать пересадку на Серпуховско-Тимирязевскую линию метро и наземный транспорт. По словам Собянина, платформу станции МЦД-1 решили перестроить, так как она была неудобна для пассажиров.

«Мы постепенно на базе таких транспортных узлов между метро и железной дорогой строим настоящие городские вокзалы, которые нисколько не хуже станций метро: с эскалаторами, лифтами, кассовыми залами, торговыми залами. Такой классный городской вокзал. Я думаю, здесь будет комфортно», — отметил мэр.

Ранее Собянин сообщил, что третий маршрут Московских центральных диаметров (МЦД-3) запустят в ближайшие три недели. На диаметре будут действовать три тарифные зоны: центральная, пригород и дальняя. Стоимость билета начинается от 50 рублей.