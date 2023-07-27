В российском вузе открыли новую зону киберспорта

В РТУ МИРЭА открыли новую зону киберспорта при поддержке VK Play и VK Education

В Российском технологическом университете (РТУ) МИРЭА открылась новая зона для киберспортсменов — Центр виртуальных технологий VR PARK. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе вуза.

Торжественное открытие локации, созданной при поддержке VK Play и VK Education, состоялось 25 июля. Она расширит возможности «Киберзоны», которая появилась в вузе в 2020 году и предназначена для отдыха студентов и проведения соревнований по киберспорту.

VR Park разделили на несколько зон. Так, студия трансляций и комната для режиссера позволят смотреть киберспортивные турниры вуза в прямом эфире в сопровождении аналитиков и комментаторов. В крафт-зоне студенты смогут создавать предметы на 3D-принтере, а в Подкастерской — записывать медиаконтент. Помимо этого, для студентов теперь открыты новые возможности для группового и одиночного VR: на одной площадке смогут находиться до 10 игроков.

Студенты РТУ МИРЭА смогут посещать новую зону киберспорта бесплатно. Она также включает инфраструктуру для реализации совместной образовательной программы с VK Education — «Разработка и дизайн компьютерных игр и мультимедийных приложений».

В честь открытия локации на площадке VK Play провели однодневный открытый чемпионат по игре в Warface. Участие в нем приняли абитуриенты вуза и другие пользователи платформы.