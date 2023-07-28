18-летний россиянин пропал на перевале Дятлова в Пермском крае

Российский турист Даниил Карпиков пропал на перевале Дятлова в Пермском крае. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на поисковый отряд «Прорыв».

Местонахождение 18-летнего россиянина неизвестно с 26 июля. Особые приметы: рост — 190 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза и светлые волосы. Молодой человек был одет в темные спортивные штаны и черную куртку, на голове у него была черная бейсболка, обут в черные кроссовки с белыми вставками.

С собой у Даниила была синяя спортивная сумка и черный рюкзак с металлической ручкой. Отмечается, что юноша нуждается в медицинской помощи. На данный момент россиянина ищут волонтеры и сотрудники полиции.