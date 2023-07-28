Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:44, 28 июля 2023Бывший СССР

Сбежавший от мобилизации россиянин подал в суд на Казахстан

Сбежавший от мобилизации россиянин Санджиев подал в суд на власти Казахстана

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Сбежавший от мобилизации россиянин Игорь Санджиев подал в суд на акимат (администрацию) Западно-Казахстанской области Казахстана. Об этом сообщает портал «Мой город».

Мужчина требует через суд предоставить ему убежище, в котором ранее ему отказали власти республики. Он перебрался в Казахстан и попросил присвоить ему статус беженца, однако Бокейординский районный суд признал россиянина виновным по статье 392 Уголовного кодекса страны «Умышленное незаконное пересечение государственной границы Республики Казахстан».

Фигуранта приговорили к шести месяцам ограничения свободы условно и обязали добровольно покинуть страну в течение месяца. Кроме того, ему назначили дополнительное наказание с выдворением из республики сроком на пять лет.

Санджиев был мобилизован в прошлом году. В марте 2023 года он сбежал из воинской части без документов.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Попавшие под обстрел военкоры обвинили ВСУ в намеренном ударе по журналистам

    Власти Таиланда заявили о росте числа российских туристов на тысячу процентов

    В Севастополе после ливня частично пропало электричество

    Штаб Трампа заявил о причастности Байдена к новым обвинениям

    Сбежавший от мобилизации россиянин подал в суд на Казахстан

    Трампу предъявили новые обвинения

    Женщина отказалась от алкоголя и перестала получать удовольствие от секса

    Подсчитан ущерб от стихийных бедствий в США

    На Украине сообщили о взрывах в Запорожье

    Голая женщина с пистолетом устроила стрельбу на мосту и попала на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости