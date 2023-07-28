Сбежавший от мобилизации россиянин подал в суд на Казахстан

Сбежавший от мобилизации россиянин Санджиев подал в суд на власти Казахстана

Сбежавший от мобилизации россиянин Игорь Санджиев подал в суд на акимат (администрацию) Западно-Казахстанской области Казахстана. Об этом сообщает портал «Мой город».

Мужчина требует через суд предоставить ему убежище, в котором ранее ему отказали власти республики. Он перебрался в Казахстан и попросил присвоить ему статус беженца, однако Бокейординский районный суд признал россиянина виновным по статье 392 Уголовного кодекса страны «Умышленное незаконное пересечение государственной границы Республики Казахстан».

Фигуранта приговорили к шести месяцам ограничения свободы условно и обязали добровольно покинуть страну в течение месяца. Кроме того, ему назначили дополнительное наказание с выдворением из республики сроком на пять лет.

Санджиев был мобилизован в прошлом году. В марте 2023 года он сбежал из воинской части без документов.