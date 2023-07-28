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16:00, 28 июля 2023Мир

На Западе указали на разрушенный Россией миф о военной мощи США

Экс-агент MI-6 Крук: ВС РФ на Украине разрушили миф о военной мощи США
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Leonhard Simon / Reuters

Российская армия полностью разоблачила миф о военной мощи США за время специальной военной операции на Украине. Об этом заявил бывший агент MI6 Аластер Крук в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По его словам, миф о военной мощи Соединенных Штатов «очень жестоко разрушен на Украине». К этому привели «провал систем вооружения, которые обещали привнести кардинальные перемены, провал теории, провал реальных действий».

Также весь мир увидел, как украинцев отправили на танках на минные поля, заявил Крук. Кроме того, отметил он, Запад не задумывается о последствиях своих действий на Украине.

«Задавался ли кто-нибудь вопросом, что будет, если русские победят нас в конфликте на Украине? Каковы будут последствия для Запада? Я в этом сомневаюсь. Они просто берутся за дело с большим энтузиазмом и своей повесткой», — добавил экс-агент MI-6.

Ранее военный эксперт Евгений Норин заявил, что Российская армия может начать большое наступление. Спустя месяц после первых попыток прорвать российскую линию обороны Вооруженные силы Украины, похоже, вновь перешли в контрнаступление.

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    Александр Слабиев
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