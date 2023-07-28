Маск отказался вносить в Twitter разозлившее пользователей изменение

Илон Маск отказался от идеи оставить в Twitter только темную тему

Американский миллиардер, владелец социальной сети Twitter (новое название — X) Илон Маск отказался от идеи оставить в соцсети только темную тему. О том, что он передумал вносить это обновление после того, как оно разозлило многих пользователей, Маск рассказал в соцсети.

«Многие просили сохранить светлую тему, так мы и сделаем. Но по умолчанию будет установлена темная. А режим dim будет удален», — написал предприниматель.

Ранее 28 июля Маск пообещал удалить из приложения светлый режим. Это изменение вызвало недовольство среди пользователей. «Очень неудачное решение. Оставьте пользователям право самостоятельного выбора темы», — высказался один из комментаторов.

24 июля стало известно, что Маск решил переименовать Twitter в X. Вместо голубой птицы логотипом компании стала черно-белая буква Х. Владелец сети также заявил, что публикации теперь будут называться не твитами, а иксами.

Сделка по покупке Twitter состоялась в октябре 2022 года и стоила Маску 44 миллиарда долларов. Новый владелец соцсети уволил половину сотрудников и сменил руководство компании. Позднее он пообещал, что в Twitter можно будет монетизировать контент, а также анонсировал другие новые функции.