Маск пообещал еще одно нововведение в Twitter

Илон Маск заявил, что в Twitter будет доступна только темная тема

Американский миллиардер, владелец социальной сети Twitter (новое название — X) Илон Маск заявил, что скоро на платформе будет доступна только темная тема. Подробности этого нововведения он раскрыл в посте, опубликованном в Twitter.

«На этой платформе скоро будет доступна только "темная тема". Это лучше во всех отношениях», — пообещал Маск.

Многих пользователей возмутило это заявление владельца соцсети. «Илон, нет! Читать гораздо приятнее на светлом фоне», «Почему бы просто не установить темный режим по умолчанию? Многим удобнее пользоваться светлой темой», «Очень неудачное решение. Оставьте пользователям право самостоятельного выбора темы», — высказались они в комментариях.

О том, что Маск решил поменять название Twitter на X, стало известно 24 июля. Новым логотипом компании стала черно-белая буква X. Предприниматель также рассказал, что посты в соцсети будут назваться не твитами, а иксами.

Маск купил Twitter в октябре 2022 года за 44 миллиарда долларов. После совершения сделки Маск уволил половину сотрудников и сменил руководство компании. Также он анонсировал функцию монетизации контента и заявил, что в соцсети появится возможность совершать аудио- и видеозвонки.

