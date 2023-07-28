В Нижегородской области для трех тысяч паломников обустроили палаточный городок

В селе Дивеево для трех тысяч паломников обустроили палаточный городок

В селе Дивеево Нижегородской области для празднования Дней памяти преподобного Серафима Саровского обустроили палаточный городок, в который приедет около трех тысяч паломников. Об этом сообщает «КП-Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Дни памяти будут праздновать с 31 июля по 2 августа. Для паломников подготовили 40 палаток, каждая из которых вмещает до 80 человек. Некоторые палатки отдали под часовню, медпункт и столовые. Гостям предоставят все необходимые удобства: двухразовое питание, душ и туалет.

На территории городка будут работать 400 волонтеров. А во время праздника будут круглосуточно дежурить медики, спасатели, полиция и Росгвардия.

Ранее сообщалось, что в Грозном построят новую мечеть, которая сможет вместить до двух тысяч верующих. Мечеть будет носить имя Турпал-Али Кадырова, внука первого президента республики Ахмата Кадырова.