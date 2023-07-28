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01:01, 28 июля 2023Мир

Сербия упростила получение гражданства для иностранцев

Власти Сербии упростили получение гражданства и ВНЖ для иностранцев

Фото: Simon Belcher / imagebroker.com / Global Look Press

Власти Сербии упростили получение гражданства и временного вида на жительство (ВНЖ) для иностранцев. Соответствующие поправки принял парламентский комитет по обороне и внутренним делам страны, сообщает телеканал РТС.

Теперь ВНЖ и разрешение на работу можно будет получить одновременно, оформив «единое разрешение» в МВД Сербии. Кроме того, разрешение на работу будет действовать в течение трех лет вместо одного. После трех лет проживания в стране иностранцы смогут получить постоянный вид на жительство (ПМЖ) — в настоящее время для этого требуется пять лет.

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    Марина Совина
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