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16:24, 28 июля 2023Силовые структуры

Россиянина приговорили к 13 годам лишения свободы за стрельбу по полицейским

В Курганской области суд дал 13 лет колонии мужчине за стрельбу по полицейским

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Курганский областной суд приговорил 20-летнего жителя города Щучье к 13 годам лишения свободы за посягательство на жизнь полицейских. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Осужденный также признан виновным в краже, хищении оружия и хулиганстве. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным следствия, в ноябре 2022 года молодой человек выпил спиртного, залез в чужой автомобиль, откуда украл оружие и боеприпасы, а затем скрылся. После этого он начал стрелять по проезжавшим мимо машинам. Прохожие вызвали силовиков. Когда они прибыли на место, то мужчина начал по ним стрелять, в итоге ранил сотрудника Росгвардии. Тем не менее правоохранители его задержали.

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    Варвара Митина
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