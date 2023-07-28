В США опровергли участие американских военных в конфликте на Украине

Кирби: американские военные не принимают участие в боевых операциях на Украине

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что американские военные не принимают участия в боевых операциях на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, президент Соединенных Штатов Джо Байден не раз отмечал, что американские войска не будут вести войну на Украине. «Они не занимались этим и не будут заниматься», — сказал он.

При этом Кирби подчеркнул, на Украине действительно присутствуют американские силы безопасности и военный атташе.

Ранее Соединенные Штаты выделили Украине новый пакет военной помощи общей суммой в 500 миллионов долларов для передачи в интересах украинской армии боеприпасов для обеспечения работы противовоздушной обороны, техники и противотанковых средств.