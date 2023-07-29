Шансы африканских стран урегулировать украинский конфликт оценили

Политолог Топорнин усомнился в шансах Африки урегулировать украинский конфликт

У африканских стран мало шансов помочь урегулировать конфликт России и Украины, считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, какую роль на текущем этапе боевых действий играют международные посредники.

«Украинская сторона устами президента [Владимира] Зеленского много раз заявляла, что они готовы к каким-то переговорам только тогда, когда российские войска уйдут с территории, которая считалась украинской до 24 февраля 2022 года. Очевидно, что это требование неприемлемо для российского руководства, поэтому получается, что позиции сторон принципиально отличаются», — считает политолог.

Африканские государства, а также другие страны, которые предлагают варианты решения конфликта, выступают с правильными идеями с точки зрения миротворчества. Но эти предложения нежизнеспособны, уверен Николай Топорнин.

Пока каждая из сторон верит, что она военным способом может изменить ситуацию в свою пользу Николай Топорнин политолог

«Пока будет такая надежда, они будут в это свято верить, и еще эту надежду будет кто-то подпитывать, как в случае с Украиной это делают США, страны НАТО и ЕС, до тех пор ни один из предложенных мирных планов не сможет реализоваться», — заключил он.

29 июля президент России Владимир Путин заявил, что провел с африканскими политиками откровенную и полезную дискуссию по ситуации на территории Украины.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также отмечал, что по итогам встречи российского лидера с представителями африканских стран готовится краткое совместное заявление.

Саммит «Россия — Африка» проходил в Санкт-Петербурге 27 и 28 июля. Во время общения с иностранными представителями Владимир Путин рассказал, что Россия готова искать пути мирного урегулирования ситуации вокруг Украины. Он отметил, что Москва хочет найти выход из ситуации, несмотря на то что Запад, по его мнению, действует лишь в своих интересах в любом международном конфликте.

Также глава государства сообщил, что Россия отвела войска из-под Киева весной 2022 года по просьбе украинских властей, чтобы заключить окончательный договор. Российский лидер утверждает, что после этого те отказались от всех соглашений.