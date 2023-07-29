Путин заявил о готовности России искать пути мирного урегулирования по Украине

Путин заявил, что Россия готова искать пути мирного урегулирования по Украине

Россия готова искать пути мирного урегулирования ситуации вокруг Украины, несмотря на линию стран Запада действовать исключительно в своих интересах в любом международном конфликте. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главами делегаций африканских стран по Украине, сообщает РИА Новости.

«Они забыли, что они разрушили ситуацию в Судане? Они забыли о том, что они устроили в Сирии? Плевать они хотели на Устав ООН, они вспоминают о международном праве только тогда, когда считают, что эти инструменты можно использовать против кого-то, в данном случае против России. Ничего у них не получится, это слишком примитивно», — сказал российский лидер.

По его словам, если западные государства хотят, чтобы кто-то соблюдал Устав ООН и другие акты международного права, то должны сами исполнять эти же нормы. «Но это, тем не менее, не означает, что мы не хотим и не стремимся к мирному разрешению любого конфликта», — добавил Путин.

Российский лидер проводит встречу с лидерами семи африканских стран — участниц миссии по урегулированию на Украине. Это уже вторая такая встреча за лето. Первая состоялась 17 июня в Константиновском дворце.

27 и 28 июля в Санкт-Петербурге прошел второй саммит Россия — Африка, участие в котором приняли представители 49 из 54 стран континента. На высшем уровне были представлены 17 африканских государств. Параллельно с саммитом прошел экономический и гуманитарный форум.