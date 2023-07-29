Москва готова искать пути мирного урегулирования. Что еще говорил Путин об Украине на встрече с делегациями из Африки?

Путин: Москва готова искать пути мирного урегулирования конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин вечером в пятницу, 28 июля, провел встречу с делегацией лидеров семи африканских стран — участниц по Украине, в ходе которой заявил о готовности Москвы искать пути мирного урегулирования конфликта, несмотря на линию стран Запада действовать лишь в своих интересах в любом международном конфликте.

Они забыли, что они разрушили ситуацию в Судане? Они забыли о том, что они устроили в Сирии? Плевать они хотели на Устав ООН, они вспоминают о международном праве только тогда, когда считают, что эти инструменты можно использовать против кого-то, в данном случае против России Владимир Путин Президент России

Глава российского государства подчеркнул, что если западные государства хотят, чтобы кто-то соблюдал Устав ООН и другие акты международного права, то должны сами исполнять эти же нормы. Однако, отметил Путин, это не означает, что Россия не хочет и не стремится к мирному разрешению любого конфликта.

О соблюдении Устава ООН

Говоря о соблюдении Устава ООН, Путин подчеркнул, что его принципы должны уважаться другими странами. «Не должно быть двойных стандартов, односторонних санкций, попыток обеспечения своей безопасности за счет других», — заявил президент России.

Он также указал на то, что Москва не нарушает основополагающий документ всемирной организации.

Нам сегодня говорят, что мы нарушаем устав ООН. Я так не считаю. Напротив, я уверен, что мы действуем в полном соответствии с уставом ООН Владимир Путин Президент России

О ситуации вокруг Украины

Продолжая тему Украины, Путин подчеркнул, что Россия не отказывалась от переговоров вокруг конфликта и готова продолжать диалог. Он напомнил, что Киев издал специальную нормативную базу, которая запрещает переговоры с Москвой.

Мы со своей стороны никогда от переговоров не отказывались, всегда говорили, что готовы к продолжению диалога Владимир Путин Президент России

Кроме того, российский лидер заявил, что не понимает желания Запада затянуть Украину в НАТО, поскольку она получила независимость на основе декларации, в которой «черным по белому написано», что она является нейтральным государством.

«Зачем Запад начал втягивать Украину в НАТО, нам не очень понятно», — добавил он. По его словам, это создает угрозу российским интересам. Ранее Путин назвал угрозу вступления Украины в НАТО одной из причин спецоперации России. По его мнению, вступление Украины в альянс не повысит безопасность самой страны, но сделает мир гораздо более уязвимым и приведет к дополнительному напряжению на международной арене.

Африканский план

Обращаясь к главам африканских государств, российский лидер отметил, что Москва внимательно изучила их предложения по урегулированию ситуации на Украине и относится к ним серьезно. Идеи стран Африки перекликаются с положениями мирного плана, который в феврале был представлен Китаем. Об этом сообщает РИА Новости.

Мы, конечно, очень ценим ваш сбалансированный подход, а также то, что вы не поддержали и не поддерживаете антироссийскую риторику, антироссийскую кампанию Владимир Путин Президент России

Африканский мирный план по завершению конфликта на Украине был представлен президентом Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирилом Рамафосой в июне. Основная составляющая инициативы — скорейшее урегулирование конфликта через переговоры по дипломатическому пути. Кроме того, в документе предлагается «деэскалация с обеих сторон, чтобы мир нашел способ прийти и урегулировать ситуацию».

Кроме того, в плане говорится об обеспечении суверенности стран и народов в соответствии с Уставом ООН, обеспечении движения зерна и удобрений со стороны Москвы и Киева, поддержке жертв боевых действий, восстановлении уничтоженной инфраструктуры, урегулировании вопроса по обмену военнопленным и взаимодействии с африканскими странами.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил о готовности Киева обсуждать мирный план со странами Африки, но при одном условии — он не должен включать в себя заморозку конфликта. Кроме того, в основу любого плана «не может быть положена идея юридического или фактического перехода территорий Украины под контроль России», подчеркнул он.