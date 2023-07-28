Путин начал встречу с лидерами стран Африки по Украине

Президент России Путин начал встречу с лидерами африканских стран по Украине

Президент России Владимир Путин начал встречу встречу с лидерами семи африканских стран — участниц миссии по урегулированию на Украине. Общение организовано в формате рабочего обеда. Об этом сообщает ТАСС.

Это уже вторая такая встреча за лето. Первая состоялась 17 июня в Константиновском дворце. Тогда Путин, в частности, отметил, что Москва не отказывалась вести переговоры с Киевом и именно украинские власти выбросили на «свалку истории» парафированный в Стамбуле в марте 2022 года проект договора. На встрече он продемонстрировал своим собеседникам этот документ.

Тогда же российский лидер заявил, что Москва ценит заинтересованность африканских друзей в поиске путей урегулирования ситуации на Украине. Он также выразил надежду на новые перспективы взаимодействия.