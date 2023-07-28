Путин заявил о действиях России в соответствии с уставом ООН

Путин заявил, что Россия действует в соответствии с уставом ООН, не нарушая его

Россия не нарушает устав ООН и действует в полном соответствии с ним. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

«Нам сегодня говорят, что мы нарушаем устав Организации Объединенных Наций. Я так не считаю. Напротив, я уверен, что мы действуем в полном соответствии с уставом ООН», — сказал российский лидер в ходе рабочего обеда с главами делегаций африканских стран по Украине.

Путин также подчеркнул, что принципы устава ООН должны уважаться другими странами. «Не должно быть двойных стандартов, односторонних санкций, попыток обеспечения своей безопасности за счет других», — сказал он.