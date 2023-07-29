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04:04, 29 июля 2023Культура

Настасья Самбурская назвала причину отказа от нового сезона «Универа»

Актриса Настасья Самбурская отказалась от сериала «Универ» из-за низкой зарплаты

Фото: Тихонова Пелагия / Агентство «Москва»

Актриса и певица Настасья Самбурская отказалась возвращаться в «Универ». Причиной, почему звезда не захотела участвовать в продолжении сериала, стали разногласия по поводу гонорара, об этом она рассказала в личном блоге, передает «Пятый канал».

«Все банально, не смогли договориться о ставке», — назвала причину Самбурская.

Актриса считает, что с момента последних съемок зарплата должна была вырасти, но, по ее словам, продюсеры с ней не согласились.

Съемки продолжения сериала «Универ. 13 лет спустя» уже начались. Зрители снова смогут увидеть на экранах телевизоров Анну Хилькевич, Станислава Ярушина, Арарата Кещяна, создатели также пообещали вернуть персонажа Виталия Гогунского.

Ранее еще одна звезда «Универа» Анна Хилькевич повздорила с экс-футболистом Павлом Мамаевым на съемках экстремального шоу «Выжить в Дубае». Актриса обвинила Мамаева в давлении на членов команды.

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    Александра Синицына
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