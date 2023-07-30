Пассажирка самолета захотела вина, устроила скандал в небе и попала на видео

Пассажирка United Airlines поругалась с членом экипажа из-за вина и сорвала рейс

Пассажирка авиакомпании United Airlines захотела выпить вина и устроила скандал в небе, получив отказ бортпроводника. Происходящее попало на видео, которое публикует The Daily Dot.

Уточняется, что рейс следовал из Хьюстона в Лос-Анджелес. Во время полета одна из пассажирок попросила членов экипажа принести ей алкоголь, но получила отказ. Женщина разозлилась и стала спорить с бортпроводником, после чего перешла на крик. Она покинула свое кресло и отказывалась следовать правилам безопасности в самолете.

На одном из нескольких видео, снятых очевидцами, стюардесса просит пассажирку вернуться на свое место, чтобы пилотам не пришлось совершать вынужденную посадку. «Давайте сделаем это!» — кричала дебоширка. В результате рейс был сорван, самолет приземлился в Аризоне.